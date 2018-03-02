وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يلتقون بآستانة 16 مارس لمناقشة الوضع سوريا

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أعلن القائم بأعمال السفارة الروسية لدى كازاخستان، ألكسندر موسينكو،أن لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا لمناقشة الوضع فى سوريا سيجرى فى 16 مارس الجارى فى آستانة.

وقال موسينكو للصحفيين اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي": "إن لقاء الوزراء الثلاثة سيجرى 16 مارس الجارى".



يذكر أن آستانة تعد منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية. ومنذ شهر يناير الماضى عُقدت ست جولات، وكانت النتيجة الرئيسية للمفاوضات الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال فى سوريا وتوقيع الدول الضامنة ،روسيا وتركيا وإيران ، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد.