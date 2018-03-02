وزارة الأوقاف تعلن مسابقة لذوى الاحتياجات الخاصة فى حفظ القرآن الكريم

وزارة الأوقاف تعلن مسابقة لذوى الاحتياجات الخاصة فى حفظ القرآن الكريمالجمعة، 02 مارس 2018 09:59 م
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم مع معاني المفردات القرآنية ، شريطة ألا يزيد سن المتسابق عن 25 عامًا ، وألا يكون قد سبق له الفوز بالمركز الأول أو الثاني في إحدى مسابقات الوزارة خلال الخمسة أعوام السابقة .
وذلك على ثلاثة مستويات:
المستوى الأول : القرآن الكريم كاملاً مع معاني المفردات
المستوى الثاني : نصف القرآن الكريم مع معاني المفردات.
المستوى الثالث : ثلاثة أجزاء (الجزء الثامن والعشرون ، والتاسع والعشرون ، والثلاثون) من أول المجادلة إلى آخر الناس .
وستخصص الوزارة مكافآت مالية متميزة للأوائل .
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة