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وزارة الأوقاف تعلن مسابقة لذوى الاحتياجات الخاصة فى حفظ القرآن الكريم

الجمعة، 02 مارس 2018 09:59 م
وزارة الأوقاف تعلن مسابقة لذوى الاحتياجات الخاصة فى حفظ القرآن الكريم د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
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أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم مع معاني المفردات القرآنية ، شريطة ألا يزيد سن المتسابق عن 25 عامًا ، وألا يكون قد سبق له الفوز بالمركز الأول أو الثاني في إحدى مسابقات الوزارة خلال الخمسة أعوام السابقة .

وذلك على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول : القرآن الكريم كاملاً مع معاني المفردات

المستوى الثاني : نصف القرآن الكريم مع معاني المفردات.

المستوى الثالث : ثلاثة أجزاء (الجزء الثامن والعشرون ، والتاسع والعشرون ، والثلاثون) من أول المجادلة إلى آخر الناس .

وستخصص الوزارة مكافآت مالية متميزة للأوائل .

 


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