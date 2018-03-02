وزارة الأوقاف تعلن مسابقة لذوى الاحتياجات الخاصة فى حفظ القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة لذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم مع معاني المفردات القرآنية ، شريطة ألا يزيد سن المتسابق عن 25 عامًا ، وألا يكون قد سبق له الفوز بالمركز الأول أو الثاني في إحدى مسابقات الوزارة خلال الخمسة أعوام السابقة .

وذلك على ثلاثة مستويات:

المستوى الأول : القرآن الكريم كاملاً مع معاني المفردات

المستوى الثاني : نصف القرآن الكريم مع معاني المفردات.

المستوى الثالث : ثلاثة أجزاء (الجزء الثامن والعشرون ، والتاسع والعشرون ، والثلاثون) من أول المجادلة إلى آخر الناس .

وستخصص الوزارة مكافآت مالية متميزة للأوائل .