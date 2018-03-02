والدة شهيد المفرقعات: كل أمهات الشهداء يدعمن السيسي فى انتخابات الرئاسة

والدة شهيد المفرقعات: كل أمهات الشهداء يدعمن السيسي فى انتخابات الرئاسةالجمعة، 02 مارس 2018 04:14 م
نجاه الجافى والده شهيد ضياء فتحى
كتب محمد أبو عوض - تصوير أشرف فوزى
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قالت نجاة الجافى، والدة الشهيد ضياء فتحى، بطل الحماية المدنية الذى استشهد أثناء تفكيك قنبلة أمام قسم الطالبية: "أن كل أمهات الشهداء يدعمن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة".
وتابعت والدة الشهيد ضياء فتحى: "أن كل امهات الشهداء يطالبون المواطنين بالنزول إلى صناديق الانتخابات ودعم الرئيس السيسى لأنها تعتبر دعم لمصر فى مواجهة الإرهاب والتطرف".
الجدير بالذكر، أن الشهيد الرائد ضياء فتحى، الضابط فى إدارة مفرقعات الجيزة، قدم حياته فداء للوطن أثناء تفكيكه عبوة ناسفة، بالقرب من قسم شرطة الطالبية فى الجيزة خلال عام 2015.
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