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هيئة صيدلة دبى تطلق مشروع الصيدلى الصغير لتشجيع الأطفال على الابتكار.. صور

الجمعة، 02 مارس 2018 04:33 م
هيئة صيدلة دبى تطلق مشروع الصيدلى الصغير لتشجيع الأطفال على الابتكار.. صور الأطفال المشاركون فى مشروع الصيدلى الصغير





رسالة دبى: وليد عبد السلام
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أطلقت إدارة الصيدلة بدبى مشروع الصيدلى الصغير لتشجيع الأطفال بالمدارس على الممارسات الصيدلة المتطورة لتشجيعهم على الابتكار سواء من خلال إنتاج وتصنيع المستحضرات الصيدلة باستخدام المواد الطبيعية والبعد عن الكيميائية منها أو عن طريق استخدام مواد كيميائية غير خطرة.

 

يشار إلى أنه تم إطلاق المشروع الجديد أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض "دوفات للصيدلة والتكنولوجيا" المنعقد حاليا بدبى والذى يشارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية والمصرية العاملة بالإمارات.

 

"اليوم السابع" التقى بعدد من الأطفال المشاركين بالمؤتمر وحداثتهم عن تجاربهم الصيدلية فى تصنيع المستحضرات، وتصميم مواد توعوية للمرضى لتقليل مخاطر التعامل مع الادوية وكذلك الوقاية من الأمراض المختلفة.

 

وقالت الطفلة سمية الفيصل، التى تبلغ من العمر 12 عامًا أنها دشنت "مشروع صابونتى" عن طريق عمل "كور فوارة" تحتوى على ملح الليمون والملح العمارى وبعض الزيوت الطبيعية التى تستخدم فى تنظيف البشرة دون وجود الصودا التى تتسبب احيانا فى التهاب الجلد للبشر الأكثر حساسية.

 

فيما أضافت الطفلة لينا القسم، أنها بالتعاون مع مجموعة من الزملاء اطقت مشروع لتعقيم المياه والملابس وتنظيفها عن طريق جهاز يقوم بضخ الأوزون فى الماء فيتفاعل مع الأوساخ ويقضى عليها تمامًا

 

بينما كشفت الطفلة مريم الهاشمى، أنها قامت بعمل بحث حول مادة "غلوتومات الصوديوم" المعروفة علميا باسم c5h8nnao4 الموجودة فى الأكلات المحفوظة والتى توصف فى مكونات بعض الأغذية سريعة التحضير على أنها محسنات طعم، وتابعت: "المادة تم وقف العمل بها فى أمريكا لثبوت ضررها على الصحة العامة، وتسببها للسرطان ما يؤكد ضرورة عدم التعامل بها مطلقا لكونها تسبب السرطان والفشل الكلوى والبدانة وأوجاع المعدة".

 

أما الطفلين غيث إسماعيل وعمر أحمد فقاموا وفق الطرق العلمية باستخلاص روائح وعصائر من الكاركادية، وقاموا باستخدام بعض المواد فى عمل شامبو طبيعى من الجلسرين وزيت الزيتون والروائح الحلوة.

 

 
الطفلة سمية الفيصل
الطفلة سمية الفيصل

الطفلة لينا القسم
الطفلة لينا القسم

الطفلين غيث إسماعيل وعمر أحمد
الطفلين غيث إسماعيل وعمر أحمد

المشاركون فى مؤتمر دوفات للصيدلة بدبى
المشاركون فى مؤتمر دوفات للصيدلة بدبى

هيئة صيدلة دبى تطلق مشروع الصيدلى الصغير
هيئة صيدلة دبى تطلق مشروع الصيدلى الصغير

 


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