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نيويورك تايمز: بوتين يهدد الغرب بجيل جديد من الصواريخ النووية العابرة للقارات

الجمعة، 02 مارس 2018 01:34 م
نيويورك تايمز: بوتين يهدد الغرب بجيل جديد من الصواريخ النووية العابرة للقارات بوتين





كتب: محمد محسن أبو النور
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قالت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يهدد الغرب بجيل جديد من الصواريخ النووية منها صاروخ كروز "العابر للقارات والذى لا يقهر".

 

وأضافت الجريدة فى تقرير لها خصصته للحديث عن تلك الصواريخ أن الصاروخ "الذى لا يقهر" يعمل على استغلال نقاط الضعف فى الدفاعات التى تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ولفتت إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يهدد بالجيل الجديد من الأسلحة النووية بما فى ذلك ما وصفه بأنه صاروخ كروز العابر للقارات الذى "لا يقهر" والطوربيد النووى الذى يمكنه أن يفوق كل الدفاعات الأمريكية.

 

وأوضحت الجريدة أن العرض الذى قدمه بوتين، والذى يتضمن مقاطع فيديو ورسوم متحركة تصور رؤوسا حربية متعددة تستهدف فلوريدا، حيث كان الرئيس ترامب فى كثير من الأحيان يقيم فى منتجع مار - لاجو، تصاعد بشكل حاد من الحرب العسكرية فى العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا، أدت إلى تنبؤات بسباق جديد للتسلح النووى.

 

واستطردت الجريدة فى تقريرها بالقول: "لئن كان بوتين يخادع حول هذه الأسلحة، كما رجح بعض الخبراء، فإنه ركز بذكاء على ضعف الدفاعات الأمريكية، تلك التى تقوم على افتراض أن الصواريخ النووية للعدو تحلق عاليا ويمكن تدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها".

 

وشدد بوتين على أن الفئة الجديدة من الأسلحة الروسية تحلق منخفضة ودون أن تراها أنظمة الرادارات وبشكل سريع وبعيد، وتطير بسرعة كبيرة أسرع بكثير من رد فعل المدافعين.


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بوتين

الصاروخ كروز

الصواريخ الروسية

صواريخ بوتين

موسكو



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