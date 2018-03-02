ننشر صور الهجوم على السفارة الفرنسية فى بوركينا فاسو







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، إطلاق نار كثيف صباح الجمعة وسط واجادوجو بالقرب من السفارة الفرنسية فى بوركينا فاسو، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وذكر شهود عيان أن 5 مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه إلى السفارة، وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسى، وسط العاصمة.

وقال شاهد من رويترز، إن انفجارا هز مقر الجيش فى بوركينا فاسو ويمكن رؤية سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فى المنطقة، ولم يتضح السبب وراء الانفجار لكن شهودا أبلغوا رويترز أنهم سمعوا إطلاق نار قبل الانفجار وأن النيران تشتعل فى المبنى.

قال سفير فرنسا فى منطقة الساحل بغرب أفريقيا إن "هجوما إرهابيا" وقع فى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وذلك بعد أن هز انفجار مقر الجيش هناك وإفادة شهود بأن مسلحين مقنعين هاجموا المبنى.

وقال السفير جان مارك شاتنييه فى تغريدة على تويتر "هجوم إرهابى هذا الصباح فى واجادوجو فى بوركينا فاسو: نتضامن مع الزملاء والأصدقاء من بوركينا فاسو".

وأضاف أنه ينصح بتجنب وسط المدينة.



اشتباكات



مواطنون يهربون من مكان الهجوم



وصول قوات الشرطة



بوركينا فاسو



تصاعد الأدخنة



جانب من الهجوم



هجوم على السفارة الفرنسية فى بوركينا فاسو