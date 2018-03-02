ننشر تفاصيل حكم جنايات الإسكندرية بإعدام مهندس قتل صديقه واحتفظ بالجثة 9سنوات







الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، بجلستها المسائية، أمس الخميس، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان، بالإعدام شنقا للمتهم ح ع ح وذلك لقتله المجنى عليه "ع.م.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

تعود القضية رقم 56564 لسنة 2014 جنايات المنتزة أول بالإسكندرية، المقيدة برقم 54 40 كلى شرق، عندما أقدم المتهم ح ع ح ويعمل مهندس ولديه حانوتين يستغلها فى تجارة المواد المكتبية، على قتل المجنى علية "ع.م.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلة وذلك لخلافات مالية بينهما، جاء ذلك فى غضون عام 2005، عندما إستدرج المتهم المجنى عليه بدعوة حل الخلافات المالية بينهما، وما أنا بلغت الاثنين محل الواقعة، حتى بادر المتهم بالتعدى على المجنى علية وقام بخنقه فأسقطة قتيلا.

كما أحضر المتهم مجمد "ثلاجة" وقام بوضع جثة المجنى علية بعد قتلة داخل الثلاجة، وأغلق المكان الذى كان يستأجره من مالكته المدعوه " ف.م" وظل يترد على المحل الخاص به من حين لآخر وفى كل مره يدخل لينظر إلى الجثة فوجد تجمدت، وظل المتهم منذ عام 2005 وحتى عام 2014، لمدة تقترب من عشرة سنوات ولم تنكشف جريمته.

وظلت زوجة المجنى عليه وأهليته تبحث عنه من تاريخ 2005 وحررت محضرا شرطة تحت رقم 9001 لسنة 2005 بغياب زوجها، وبينت فى محضرها الخلافات التى كانت بين المجنى عليه زوجها وبين المتهم، وإتهمت صراحة فى المحضر، لكن المتهم كان يتردد على بيت المجنى عليه من حين لآخر ليسأل عليه لأبعد عن نفسه الشبهه.

وفى نهاية عام 2014 طالبت المدعوة "ف.م" مالكة المحل الذى يستأجره المتهم ويغلقه بدون إبداء اى أسباب، المتهم بإخلاء المحل لحاجتها إليه وانتهاء عقد الإيجار الخاص بالمحل، وهنا قرر المتهم بإستخراج الجثة من الثلاجة ومحاولة تقطيع إلى أجزاء صغيرة ليتمكن من إخفائها، ف أحضر منشار كهربائيا، وهنا أكتشف أمره من قبل الجيران ومالكة المحل، فأبلغوا الشرطة، تم تحرير محضر شرطة ونقل الجثة إلى المشرحة، واستدعاء أسرة المجنى عليه لمطالعة الجثة وملابسها، وهنا تبين أنها جثة المجنى علية " ع.م.ع" المكتفى منذ عام 2005.