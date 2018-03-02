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نقابة المعلمين تعقد مؤتمرًا جماهيريًا غدًا لدعم ترشح السيسى للرئاسة

الجمعة، 02 مارس 2018 05:00 ص
نقابة المعلمين تعقد مؤتمرًا جماهيريًا غدًا لدعم ترشح السيسى للرئاسة نقابة المعلمين - ارشيفية





كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية، المؤتمر العام لمعلمى مصر لدعم البلاد فى مواجهة الإرهاب، تحت شعار "إنزل شارك.. مصر الأهم.. رغم الإرهاب والتطرف"، وذلك صباح غد السبت، بمقر النقابة بالجزيرة.

ومن المقرر أن يشارك بفعاليات المؤتمر نخبة من القيادات السياسية، والنقابية والشعبية على مستوى الجمهورية.

وأكد خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، على ضرورة التكاتف والتلاحم لاستمرار مسيرة البناء والتنمية ودعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التحركات الداخلية والخارجية، لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة، مشيرا إلى دعم النقابة لترشحه لفترة رئاسية ثانية.

 


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انتخابات الرئاسة



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