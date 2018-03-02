ندوة للقومى للمرأة داخل كنيسة العذراء ببنى سويف بعنوان "صوتك لمصر بكرة"

بنى سويف :هانى فتحى

عقد المجلس القومى للمرأة فرع بنى سويف لقاء موسع بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل بقرية بياض العرب مركز بنى سويف ضمن حملة صوتك لمصر بكرة لتشجيع السيدات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

حضر اللقاء نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف و ليلى ابو عقل مقرر مناوب المجلس وقداسة الاب غطاس كاهن الكنيسة وكلا من دكتورة هبة عبد العظيم، دكتورة أمنية محسن، دكتورة غادة طوسون، شيماء كرم، حسنية سليم، نجلاء منير، الأستاذة فاطمة الحاجرى عضوات الفرع وبحضور 400 سيدة من أهالى قرية بياض العرب.

وأكدت نرمين محمود مقررة الفرع على أن المرأة المصرية هى أساس بناء الدولة وصمام الأمان وهى من تحافظ على كيان وتماسك الدولة ومؤسساتها وأشارت إلى أنشطة الفرع فى قرية بياض العرب من مشروعات صغيرة للسيدات والإعلان عن بدء مشروع المصرية لتدريب السيدات على أعمال الخياطة والاشغال اليدوية لتحسين مستوى معيشة المرأة وأن من واجب المرأة تجاه وطنها المشاركة فى الانتخابات واثبات شخصيتها والتأكيد على أن صوت المراه يغير من مسار الأمور فى الدولة ويحافظ على كيانها ودعوة السيدات إلى النزول للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة ايام 26/27/28 مارس.

وأشارت ليلى أبو عقل بأن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات عديدة خلال الفترة الماضية وأن قطبى الوطن مسلمين واقباط نسيج واحد لا فرق بينهم واستعرضت الدكتورة هبة عبد العظيم عضو الفرع أهم الإنجازات الصحية كالجهود المبذولة للقضاء على فيروس c وخدمات التأمين الصحى.