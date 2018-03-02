ميركل وترامب يتفقان على ضرورة التزام سوريا وروسيا وإيران بقرار الأمم المتحدة







رويترز

أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، ميركل وترامب اتفقا على ضرورة تنفيذ الحكومة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين لقرار الأمم المتحدة فورا.

وحثت ميركل وترامب روسيا على إنهاء المشاركة فى قصف الغوطة الشرقية، حيث عبرا عن قلقهما إزاء تصريحات بوتين الأخيرة بشأن تطوير أسلحة.

ومن جانبه نفى الكرملين الجمعة، أن يكون يسعى للدخول فى "سباق تسلح" مع الولايات المتحدة بعد خطاب بالغ الشدة ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين وتباهى فيه بتطوير روسيا صواريخ جديدة قال إنها "لا تقهر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف للصحفيين إن "روسيا لا تنوى خوض سباق تسلح" رافضا اتهامات واشنطن بأن موسكو تنتهك التزاماتها الدولية عبر تطوير هذه الأسلحة الجديدة.