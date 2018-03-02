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موسكو: أسلحتنا الجديدة لا تستهدف إلا من يهاجمنا

الجمعة، 02 مارس 2018 01:40 م
موسكو: أسلحتنا الجديدة لا تستهدف إلا من يهاجمنا دميترى بيسكوف





أ ش أ
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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن بلاده لا تعتزم مهاجمة أحد، مشيرا إلى أن أسلحة روسيا الجديدة لا تهدد أولئك الذين لا يستهدفون مهاجمتنا.

وقال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الجمعة: "فى الحقيقة أنا لم أر خريطة فلوريدا، لذا لا أرى سببا للحديث عن استهداف ولايات أميركية بالفعل"، مضيفا : "لم يستخدم الرئيس بوتين أى خرائط، أنها مجرد خطوط افتراضية ولا ترتبط بأى دولة معينة"، وشدد على أن روسيا لا تعتزم مهاجمة أحد، وهذه الأسلحة لا تشكل تهديدا على أحد ممن لا يستهدفون مهاجمة روسيا.


وكان مقطع فيديو، رافق رسالة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للجمعية الفيدرالية يوم أمس، أثار قلقا فى الولايات المتحدة حيث وردت مزاعم أن أحد المقاطع أظهر استخدام خارطة الولايات المتحدة كهدف للصواريخ الحديثة.

 

 


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دميترى بيسكوف

روسيا

الولايات المتحدة



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