مقتل 5 شرطيين شمال شرق كينيا على أيدى مسلحين

مقتل 5 شرطيين شمال شرق كينيا على أيدى مسلحينالجمعة، 02 مارس 2018 02:10 م
الشرطة الكينية
نيروبى (أ ف ب)
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قُتل 4 شرطيين وعنصر احتياط كينيين ليل الخميس الجمعة، فى شمال شرق كينيا على الحدود مع الصومال، فى هجوم يُشتبه بأن يكون قد نفذه عناصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حسب ما أفاد مصدر أمنى.
وأعلن محمود صالح، المسئول الأمنى الأعلى فى شمال شرق كينيا، أن المسلحين هاجموا خلال الليل معسكرين تابعين للشرطة مجاورين فى منطقة لافى فى ولاية مانديرا فى شمال شرق البلاد.
وصرّح صالح أمام الصحفيين "حدث هجوم هذا الصباح وخسرنا 4 عناصر"، مشيرا الى مقتل عنصر خامس فى الهجوم هو شرطى احتياط.
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