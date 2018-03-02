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مقتل 15 من القوات التركية فى معارك بمحيط عفرين

الجمعة، 02 مارس 2018 11:30 ص
مقتل 15 من القوات التركية فى معارك بمحيط عفرين معركة عفرين





كتب محمد شعلان
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أعلن المرصد السورى مقتل 15 من القوات التركية فى معارك بمحيط عفرين فى سوريا، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

 

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد قال، اليوم الجمعة، إن طائرات حربية تركية هاجمت قوات موالية للحكومة أثناء الليل فى قرية بمنطقة عفرين بشمال غرب سوريا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

 

وأضاف المرصد أن القتلى بينهم ثلاثة أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية، وأن الباقين مقاتلون يدعمون الرئيس السورى بشار الأسد ودخلوا عفرين الأسبوع الماضى للمساعدة فى صد الهجوم التركى.


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