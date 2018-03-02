مقتل شخص وإصابة 8 آخرين خلال استهداف المدفعية التركية قرى "عفرين" السورية







دمشق (أ ش أ)

قُتل شخص وأُصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، جراء استهداف مدفعية الجيش التركى قرى وبلدات بمدينة عفرين السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية قولها، إن قوات الجيش التركى استهدفت بالمدفعية الثقيلة قرية (ياخور) التابعة لناحية (معبطلى) بمدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

كما استهدفت المدفعية قرى جنديرس وشيخ الحديد وراجو وشران، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووقوع دمار كبير فى المنازل والبنى التحتية.