video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل شخص وإصابة 8 آخرين خلال استهداف المدفعية التركية قرى "عفرين" السورية

الجمعة، 02 مارس 2018 02:19 م
مقتل شخص وإصابة 8 آخرين خلال استهداف المدفعية التركية قرى "عفرين" السورية عفرين





دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

قُتل شخص وأُصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، جراء استهداف مدفعية الجيش التركى قرى وبلدات بمدينة عفرين السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية قولها، إن قوات الجيش التركى استهدفت بالمدفعية الثقيلة قرية (ياخور) التابعة لناحية (معبطلى) بمدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

كما استهدفت المدفعية قرى جنديرس وشيخ الحديد وراجو وشران، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووقوع دمار كبير فى المنازل والبنى التحتية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 15 من القوات التركية فى معارك بمحيط عفرين

ارتفاع أعداد قتلى القوات التركية فى عفرين إلى 60 جنديا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة