video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مفتى الجمهورية فى ندوة لبناء شخصية شباب الجامعات بالمنوفية.. الأحد المقبل

الجمعة، 02 مارس 2018 01:00 ص
مفتى الجمهورية فى ندوة لبناء شخصية شباب الجامعات بالمنوفية.. الأحد المقبل الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية





المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، عن تنظيم الجامعة لندوة دينية تحت عنوان "بناء الشخصية المتكاملة لشباب الجامعات"، وذلك الأحد القادم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة. 

 

وأكد الخولى، أن الندوة سيتحدث بها الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، لمناقشة كيفية بناء الشخصية المتكاملة لشباب الجامعات، وما ينبغى أن يكون علية طالب الجامعة من الأخلاق التى ينبغى أن يتمسك بها، والمبادئ التى لابد وأن يسير عليها. وتأتى الندوة تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات والطلاب من أجل إثراء الندوة. 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التطرف ومواجهة الإرهاب" ندوة بكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

مفتى الجهورية

بناء الشخصية

رئيس جامعة المنوفية



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة