مفتى الجمهورية فى ندوة لبناء شخصية شباب الجامعات بالمنوفية.. الأحد المقبل







المنوفية – محمود شاكر

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، عن تنظيم الجامعة لندوة دينية تحت عنوان "بناء الشخصية المتكاملة لشباب الجامعات"، وذلك الأحد القادم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة.

وأكد الخولى، أن الندوة سيتحدث بها الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، لمناقشة كيفية بناء الشخصية المتكاملة لشباب الجامعات، وما ينبغى أن يكون علية طالب الجامعة من الأخلاق التى ينبغى أن يتمسك بها، والمبادئ التى لابد وأن يسير عليها. وتأتى الندوة تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات والطلاب من أجل إثراء الندوة.