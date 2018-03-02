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مصرع 4 متزلجين فى انهيار جليدى فى منطقة الألب بجنوب شرق فرنسا

الجمعة، 02 مارس 2018 06:11 م
مصرع 4 متزلجين فى انهيار جليدى فى منطقة الألب بجنوب شرق فرنسا انهيار جليدى





(أ ش أ)
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أعلنت السلطات الفرنسية مصرع ما لا يقل عن ٤ متزلجين وإصابة آخر إثر وقوع انهيار جليدى اليوم الجمعة، فى منطقة "الألب ماريتيم" بجنوب شرق البلاد.

وأضافت السلطات أنه يجرى البحث عن شخص سادس مفقود فى الانهيار الجليدى الذى وقع فى محطة "اونترون" للتزلج.

 


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