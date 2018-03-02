مصرع 4 أشخاص وإصابة 43 جراء حوادث الأمطار بمنطقة عسير فى السعودية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 43 جراء حوادث الأمطار بمنطقة عسير فى السعوديةالجمعة، 02 مارس 2018 08:14 م
أمطار فى السعودية
(أ ش أ)
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أعلن الهلال الأحمر السعودى بمنطقة (عسير) أن الحوادث المرورية الناتجة عن الأمطار والسيول والتقلبات الجوية فى المنطقة تسببت فى وفاة 4 أشخاص و43 إصابة تراوحت حالتها بين بسيطة ومتوسطة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمى للهلال الأحمر السعودى محمد الشهرى أن الفرق التابعة للهلال الأحمر باشرت خلال 12 ساعة 31 حادثا مروريا خلفتها التقلبات الجوية والأمطار التى شهدتها المنطقة، مشيرا الى أن منطقة عسير وعدد من مناطق المملكة تعرضت منذ أمس إلى أمطار تراوحت بين متوسطة وغزيرة.
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