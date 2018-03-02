video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية

الجمعة، 02 مارس 2018 04:23 م
مصرع عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن اختل توازنه من أعلى عقار تحت الإنشاء بشارع النصر بمنطقة سموحة فى الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم سيدى جابر، بسقوط شخص من أعلى عقار تحت الإنشاء بشارع النصرمنطقة سموحة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ص ك م" 56 سنة عامل، مقيم عزبة حجازى، مسجى على ظهرة بمنور العقار المشار إليه، يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين ‘صابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال "م ا ح" 40 سنة حارس العقار محل البلاغ، أقر بأنه أثناء قيام المذكور بجمع بعض الأخشاب من أعلى سطح العقار محل البلاغ، لإشعالها للتدفئة اختل توازنه وسقط بمنور العقار، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وبسؤال شقيق المتوفى "ع ك م" 55 سنة موظف، أيد ما جاء بأقوال الشاهد، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه، وتم إخطار النيابة، ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2018/2692 إدارى سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتحار عامل داخل مسكنه بالإسكندرية لمروريه بحالة نفسية سيئة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة