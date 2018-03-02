مصرع عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء فى الإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن اختل توازنه من أعلى عقار تحت الإنشاء بشارع النصر بمنطقة سموحة فى الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم سيدى جابر، بسقوط شخص من أعلى عقار تحت الإنشاء بشارع النصرمنطقة سموحة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ص ك م" 56 سنة عامل، مقيم عزبة حجازى، مسجى على ظهرة بمنور العقار المشار إليه، يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين ‘صابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال "م ا ح" 40 سنة حارس العقار محل البلاغ، أقر بأنه أثناء قيام المذكور بجمع بعض الأخشاب من أعلى سطح العقار محل البلاغ، لإشعالها للتدفئة اختل توازنه وسقط بمنور العقار، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وبسؤال شقيق المتوفى "ع ك م" 55 سنة موظف، أيد ما جاء بأقوال الشاهد، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة شقيقه، وتم إخطار النيابة، ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2018/2692 إدارى سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.