مصانع جنرال موتورز تنوى تسريح 5000 موظف فى كوريا الجنوبية







سول (رويترز)

أظهرت وثيقة أطلعت عليها رويترز، أن الوحدة الكورية الجنوبية لشركة جنرال موتورز تخطط لتسريح 5 آلاف موظف، أو ما يعادل نحو 30 % من القوة العاملة بها، لكنها فى الوقت ذاته ستبقى على مستويات إنتاج مستقرة إذا وافقت سول على مقترحها بشأن العمليات الخاسرة البالغة قيمتها 2.8 مليار دولار.

وكانت الشركة الأمريكية المتخصصة فى صناعة السيارات أعلنت الشهر الماضى أنها ستغلق مصنعا فى جنوب غربى سول وإنها تدرس مصير ثلاثة مصانع أخرى فى كوريا الجنوبية.

وتتفاوض الشركة التى تمتلك 77 % من جنرال موتورز كوريا مع حكومة كوريا الجنوبية بشأن مقترح لإعادة الهيكلة، حيث يملك بنك التنمية الكورى الذى تديره الدولة حصة نسبتها 17 بالمئة بينما تسيطر سايك موتور، الشريك الصينى الرئيسى لجنرال موتورز، على نسبة الـ 6 % المتبقية.

وفى الخطة التى قدمتها الشركة للحكومة واطلعت عليها رويترز، تقترح جنرال موتورز خفض عدد الوظائف إلى 11 ألف وظيفة من نحو 16 ألفا.

كما أظهرت الوثيقة أن الشركة تخطط لتوفير 1100 وظيفة جديدة خلال عشر سنوات بالإضافة إلى تصنيع طرازين جديدين من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ومحرك سيارة متوسطة الحجم فى كوريا الجنوبية.

وقالت الحكومة إنها ستتخذ قرارا بشأن تقديم الدعم من عدمه بعد إجراء الفحص النافى للجهالة بشأن ما أطلقت عليه إدارة جنرال موتورز لعملياتها فى البلاد "على نحو فيه غموض".

وامتنعت جنرال موتورز عن التعليق على تفاصيل المقترح.