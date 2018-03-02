مش كل الوحمات سرطانية.. واستخدام الليزر آخر صيحة لعلاجها بدون جراحة







كتبت أمل علام

أكد الدكتور محمد محسن سليمان مدرس الأمراض الجلدية بالمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، أنه يمكن التخلص من الوحمات الدموية من خلال الليزر، موضحًا أن هذا النوع هى أكثر أنواع الوحمات التى تظهر فى السنة الأولى بعد ولادة الطفل، ومنها عدة أنواع قد تصيب مناطق مختلفة بالجسم، قد نظطر لإزالتها للحفاظ على الشكل الجمالى، ولكن علاج الوحمات الدموية يكون ضروريا فى بعض الحالات، مثلا إذا أعاقت الوحمة الدموية جفن العين وأثرت على النظر، موضحًا أنه يجب علاجها فورا للحفاظ على النظر، أو علاج الوحمات الدموية بالشفايف لأن الوحمات قد تعوق تناول الطعام للطفل.

وأوضح خلال المؤتمر السنوى السادس للجمعية العربية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية ، بالتعاون مع الذى يعقد بالتعاون مع المؤتمر الـ 32 للجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، والجمعية المصرية لأبحاث الشعر، أن أغلب تلك الوحمات تكون وحمات حميدة، ونسبة ضئيلة جدا قد تكون وحمات سرطانية ويجب علاجها فورا، مشيرًا إلى أن الليزر يعتبر أداة لعلاج هذه الوحمات من حوالى 30 سنة، مشيرًا إلى أن هناك أنواع ليزر مختلفة وأهمها ليزر الصبغة، وهو أهم ليزر لعلاج الوحمات الدموية، حيث أن هذا الليزر يستهدف الهيموجلوبين الموجودة بالأوعية الدموية دون المساس بباقى مكونات الجلد، وبهذا يتم علاج هذه الوحمات الدموية بدون جروح.

وأكد أن دور الليزر أنه يقوم بتسليط الضوء المكثف على الوحمة، ما يؤدى إلى تجلط الدم بالأوعية الدموية للوحمة، وعند تجلطها تتحلل من تلقاء نفسها وتختفى تماما، مشيرًا إلى أن عدد الجلسات تختلف من وحمة لأخرى، ولكن تتراوح ما بين 4 إلى 10 جلسات، موضحًا أن استخدام الليزر يطبق فقط على الوحمات السطحية تحت الجلد، وهناك أنواع أخرى من الليزر قادرة على علاج الوحمات العميقة مثل وحمات المخ.

من جانبه، قال الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، أن المؤتمر ناقش الأمراض الجلدية المنتشرة مثل مرض الصدفية، بمشاركة البروفوسير لاسيبراثان رئيس الجمعية الأوروبية للصدفية، والبروفوسير أيفون جوتية المتخصص فى علاج مرض البهاق من فرنسا، والدكتورة ليلى بن ذكرى المتخصصة فى علاج البهاق من المغرب، والبروفوسير كيرهوف من هولندا ،وهو متخصص فى العلاجات البيولوجية الحديثة، والدكتور هاني كية المتخصص فى علم الأظافر ، والبروفوسيرة مارجيريت كارسوفيك من سويسرا ،والمتخصصة فى علاج حب الشباب .

يشارك فى المؤتمر عدد من الأساتذة المصريين لاستعراض كل ما هو جديد فى علاج الشعر وزراعته.

وقال الدكتور محسن سليمان، إنه سيقوم بإلقاء محاضرة عن العلاجات الحديثة للحالات الناتجة من تأثر الجلد بمختلف أنواع السرطان، واضطرابات المناعة الذاتية، واستعداد الجسم للإصابة بالفطريات الجلدية، والتى تصيب الجلد والأظافر.