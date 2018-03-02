مسلحون يقصفون مركز المصالحة الروسى فى العاصمة السورية دمشق

مسلحون يقصفون مركز المصالحة الروسى فى العاصمة السورية دمشقالجمعة، 02 مارس 2018 08:25 م
قذائف هاون - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى دمشق، اللواء يورى يفتوشينكو اليوم الجمعة، تعرض المركز لقصف من قبل مسلحين.
وقال يفتوشينكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون فى الغوطة الشرقية 28 قذيفة، بما فى ذلك على المركز الروسى للمصالحة.
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