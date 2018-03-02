مسلحون يقصفون مركز المصالحة الروسى فى العاصمة السورية دمشق







(أ ش أ)

أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى دمشق، اللواء يورى يفتوشينكو اليوم الجمعة، تعرض المركز لقصف من قبل مسلحين.

وقال يفتوشينكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون فى الغوطة الشرقية 28 قذيفة، بما فى ذلك على المركز الروسى للمصالحة.