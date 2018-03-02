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مسلحون يقصفون مركز المصالحة الروسى فى العاصمة السورية دمشق

الجمعة، 02 مارس 2018 08:25 م
مسلحون يقصفون مركز المصالحة الروسى فى العاصمة السورية دمشق قذائف هاون - أرشيفية





(أ ش أ)
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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى دمشق، اللواء يورى يفتوشينكو اليوم الجمعة، تعرض المركز لقصف من قبل مسلحين.

وقال يفتوشينكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أطلق المسلحون فى الغوطة الشرقية 28 قذيفة، بما فى ذلك على المركز الروسى للمصالحة.

 


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مسلحون

مركز المصالحة الروسى

العاصمة السورية

دمشق



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