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مسلحون فى مالى ينشرون فيديو عن رهينة فرنسية

الجمعة، 02 مارس 2018 06:28 م
مسلحون فى مالى ينشرون فيديو عن رهينة فرنسية مسلحون - أرشيفية





أبيدجان (رويترز)
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نشرت جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة فى مالى تسجيل فيديو لعاملة الإغاثة الفرنسية صوفى بترونا التى اختطفت فى أواخر عام 2016.

وأدارت بترونا جمعية خيرية للأطفال الأيتام والذين يعانون من سوء التغذية وعاشت فى مدينة جاو فى شمال شرق مإلى المضطرب لمدة 15 عاما قبل اختطافها فى شاحنة.

ونشرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الفيديو فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وارتبط اسم تلك الجماعة بخطف ستة رهائن غربيين على الأقل فى السنوات الماضية.

وظهرت فى الفيديو لقطات محدودة لبترونا (72 عاما) وهى راقدة على سرير صغير داخل خيمة فيما يظهر فى الخلفية إعادة لمقطع صوتى للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وهو يتعهد بالحماية، ولم يتضح تاريخ تصوير اللقطات.

وقال أرنو جرانويلاك ابن شقيقة الرهينة إن صحتها بدت متدهورة عن آخر صور نشرت لها فى الصيف واتهم الحكومة الفرنسية بالتخلى عن العائلة.

وأضاف "أتمنى أن يرى الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الفيديو ويدرك أن علينا إخراجها من هناك".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين إن الحفاظ على السرية ضرورى فى مثل تلك الحالات لكن الجهات الفرنسية تبذل جهودها وعلى اتصال بالعائلة. 


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