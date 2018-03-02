مستقبل وطن بالمنوفية: "الريس يسير بخطوات ثابتة والفترة القادمة تحتاج التكاتف"

المنوفية - محمود شاكر

قال عبدالحليم ماهر، أمين إعلام حزب مستقبل وطن بالمنوفية، إن الفتره الحالية لا تستدعى مزيد من التفكك والتشكيك بين الفئات المختلفة بالدولة، فهناك دول تسعى لحدوث انقسامات داخل مؤسسات الدولة والمواطنين بالشارع المصرى.

وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي يسير بخطوات ثابتة نحو أهداف محددة ومدروسة مسبقا، وأنه يعى جيدا ما يقوله فى مختلف المواقف التى تحدث فيها الرئيس، وأن جميع الوعود التى صرح بها تم تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد ماهر، أن السيسى نجح فى إدارة مختلف الأزمات داخل الدولة، كالتموين والطاقة والطرق، والتى تلمس المواطن المصرى بشكل قوى، إضافة إلى تحسن علاقة مصر الخارجة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

وأشار ماهر إلى أن الحزب بكافة قياداته واعضاءه يثقون فى الرئيس السيسى ويؤيدوه، وأن الحزب مستمر فى إقامة المؤتمرات ونشر الدعاية الانتخابية وتفعيل الحملات الإعلامية بمختلف صورها خلال الفتره القادمة وحتى موعد الصمت الانتخابى.

وناشد ماهر المواطنين، بتحرى الدقة فى المواد الإعلامية التى تصل إليهم، والتى تسعى لتشويه صورة الرئيس السيسى، والحد من شعبيته خلال فترة الانتخابات.