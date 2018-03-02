مساجد مصر تتحدث اليوم عن مخاطر إدمان المخدرات فى خطبة الجمعة

مساجد مصر تتحدث اليوم عن مخاطر إدمان المخدرات فى خطبة الجمعةالجمعة، 02 مارس 2018 02:00 ص
خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب لؤى على
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تتحدث مساجد مصر اليوم فى خطبة الجمعة عن مخاطر إدمان المخدرات، وذلك موضوع الخطبة التى حددته وزارة الأوقاف.
وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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