مرور الإسماعيلية تضبط سيارة معاقين يقودها مشرف أمن برخصة مزورة







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط سيارة يقودها مشرف أمن برخصة تسيير مزورة.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد حمدى عبدالنبى مدير المرور، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بضبط المتهم "رأفت.ا.ح"55 عاما مشرف أمن أثناء قيادته السيارة رقم 149712 ملاكى الاسماعيلية وبحوزته رخصة تسيير مزورة للسيارة منسوب صدورها لإدارة مرور الإسماعيلية .

وبالاستعلام عن الرخصة للسيارة، تبين أنها غير صادرة من إدارة مرور الإسماعيلية "مزورة"، وأن السيارة مجهزة طبيا "معاقين" باسم "منال.ص.م" .

تم التحفظ على السيارة والمتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.