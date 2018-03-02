مرور الإسماعيلية تضبط سيارة معاقين يقودها مشرف أمن برخصة مزورة

مرور الإسماعيلية تضبط سيارة معاقين يقودها مشرف أمن برخصة مزورةالجمعة، 02 مارس 2018 07:11 م
سياره معاقين - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور، من ضبط سيارة يقودها مشرف أمن برخصة تسيير مزورة.
تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد حمدى عبدالنبى مدير المرور، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بضبط المتهم "رأفت.ا.ح"55 عاما مشرف أمن أثناء قيادته السيارة رقم 149712 ملاكى الاسماعيلية وبحوزته رخصة تسيير مزورة للسيارة منسوب صدورها لإدارة مرور الإسماعيلية .
وبالاستعلام عن الرخصة للسيارة، تبين أنها غير صادرة من إدارة مرور الإسماعيلية "مزورة"، وأن السيارة مجهزة طبيا "معاقين" باسم "منال.ص.م" .
تم التحفظ على السيارة والمتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة