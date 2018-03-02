مركز باريس بالوادى يلعن تلقيه طلبات تقتين الأراضى حتى 14 مارس الجارى

مركز باريس بالوادى يلعن تلقيه طلبات تقتين الأراضى حتى 14 مارس الجارىالجمعة، 02 مارس 2018 09:38 م
حملة إزالة -أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد عن تلقى طلبات تقنين الأراضى المتعدى عليها والصادر بشأنها قرار إزالة أو الأراضى التى لم يصدر بشأنها قرارات إزالة أو جنح تعدى على ضوء القانون 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن التصرف فى أموال الدولة الخاصة، حتى 14 مارس الجارى.
وقال اللواء محمد العدوى رئيس مركز ومدينة باريس فى بيان له، أن آخر ميعاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقنين الأراضى 14 مارس الجارى، وبعد ذلك يتم إرسال إنذار لتوفيق الأوضاع، وبعدها إذا لم يتم التقنين، يعد ذلك إقرار من المتعدين بصحة التعدى على أرض الدولة ولا يقبل أى أعذار أو طلبات بعد هذا التاريخ.
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