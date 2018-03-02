مدير أمن المنيا يتفقد إدارة قوات الحماية المدنية

مدير أمن المنيا يتفقد إدارة قوات الحماية المدنيةالجمعة، 02 مارس 2018 02:49 م
جانب من الجولة
المنيا - حسن عبد الغفار
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تفقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا يرافقه العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، وعدد من قيادات المديرية والجهات الرقابية، إدارة قوات الحماية المدنية بإدارة قوات الأمن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية.
استمع مدير الأمن لشرح تفصيلى من رجال الحماية المدنية حول الدور الذى تقوم به الإدارة من أجل حماية المواطن، خاصة حينما تحدث طوارئ مثل الحرائق، الغرق، وجود أى جسم غريب، وضع خطط الأمن والسلامة للمنشأت المهمة.
وقدم مدير الأمن الشكر للقوات المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية، وأثنى على الدور العظيم التى يبذله رجال الشرطة فى كل القطاعات من أجل أمن واستقرار الوطن.
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