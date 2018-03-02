video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن المنيا يتفقد إدارة قوات الحماية المدنية

الجمعة، 02 مارس 2018 02:49 م
مدير أمن المنيا يتفقد إدارة قوات الحماية المدنية جانب من الجولة





المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

تفقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا يرافقه العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، وعدد من قيادات المديرية والجهات الرقابية، إدارة قوات الحماية المدنية بإدارة قوات الأمن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية.
 
 
استمع مدير الأمن لشرح تفصيلى من رجال الحماية المدنية حول الدور الذى تقوم به الإدارة من أجل حماية المواطن، خاصة حينما تحدث طوارئ مثل الحرائق، الغرق، وجود أى جسم غريب، وضع خطط الأمن والسلامة للمنشأت المهمة.
 
 
وقدم مدير الأمن الشكر للقوات المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية، وأثنى على الدور العظيم التى يبذله رجال الشرطة فى كل القطاعات من أجل أمن واستقرار الوطن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شخصين هاربين من 37 حكما فى حملة أمنية ببنها

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

ادارةىالحناية المدنية

مديريةىالام



لا تفوتك
وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة