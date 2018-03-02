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مدحت صالح يحى حفل ختام مؤتمر الجمعية المصرية للقلب.. صور

الجمعة، 02 مارس 2018 12:48 ص
مدحت صالح يحى حفل ختام مؤتمر الجمعية المصرية للقلب.. صور الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل





كتبت أمل علام
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أحيا الفنان مدحت صالح، حفل ختام مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب بالقاهرة، مساء الخميس.
 
وخلال الحفل تم تكريم عدد من أطباء القلب وتسليم الجمعية المصرية لأمراض القلب ليتولى رئاستها الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة، خلفا للدكتور سامح شاهين أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، كما تم انتخاب الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس أمراض القلب بطب قصر العينى ليتولى رئاسة مؤتمر الجمعية (كارديو ايحيبت) 2019.
 
حضر الاحتفال جميع أطباء القلب من مختلف الجامعات المصرية.
 
الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل (1)
الفنان مدحت صالح

الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل (1)
الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل

الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل (2)
الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل

الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل (3)
الفنان مدحت صالح

الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل (4)
الفنان مدحت صالح

الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل (5)
الفنان مدحت صالح

الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل (6)
الفنان مدحت صالح خلال إحياء الحفل

 


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حفل ختام مؤتمر القلب



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