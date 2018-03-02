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محكمة تركية تأمر باحتجاز جنديين يونانيين لعبورهما الحدود

الجمعة، 02 مارس 2018 08:28 م
محكمة تركية تأمر باحتجاز جنديين يونانيين لعبورهما الحدود القوات التركية - أرشيفية





(رويترز)
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة أمرت اليوم الجمعة، باحتجاز جنديين يونانيين بعد عبورهما الحدود فى طقس سيئ بمنطقة غابات كثيفة على الحدود وذلك رغم دعوات من اليونان بضرورة إطلاق سراحهما.

وقالت اليونان إن الجنديين كانا فى دورية على الحدود عندما ضلا طريقهما بسبب الطقس السيئ.

لكن وكالة أنباء الأناضول قالت إن الجنديين احتجزا للاشتباه فى محاولتهما التجسس ودخولهما منطقة عسكرية محظورة. وذكرت وكالة أنباء دوجان أن المحكمة قضت بفحص البيانات الموجودة على هاتفيهما.

وقال الجنديان للمحكمة إنهما دخلا الأراضى التركية دون قصد.

وكانت قيادة الجيش اليونانى قالت إن قوات تركية احتجزت الجنديين عند حدود البلاد الشمالية الشرقية مع تركيا.

وحدثت الواقعة أمس الخميس خلال دورية اعتيادية فى منطقة كاستانييس المليئة بالغابات فى إيفروس.

وقالت قيادة الجيش فى بيان "من اللحظة الأولى تواصلت السلطات اليونانية مع نظيرتها التركية وبدأت إجراءات لعودة (الجنديين) إلى اليونان" مضيفة أنهما بصحة جيدة.

 


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