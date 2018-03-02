محافظ دمياط يوافق على تسليم قطعة أرض لمديرية الشباب والرياضة

محافظ دمياط يوافق على تسليم قطعة أرض لمديرية الشباب والرياضةالجمعة، 02 مارس 2018 02:40 م
الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، على تسليم قطعة الأرض الخاصة بمركز شباب القزازين الى مندوبى مديرية الشباب والرياضة وإدارة الشباب والرياضة بالسرو ومركز شباب القزازين.
وكلف المحافظ بالبدء فى تنفيذ أعمال البناء على القطعة خلال عام من تاريخ التسليم وإلا سيتم إسترداد القطعة لصالح الوحدة المحلية واستخدمها فى مشروعات ذات نفع عام .
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