video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يوافق على تسليم قطعة أرض لمديرية الشباب والرياضة

الجمعة، 02 مارس 2018 02:40 م
محافظ دمياط يوافق على تسليم قطعة أرض لمديرية الشباب والرياضة الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط





دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، على تسليم قطعة الأرض الخاصة بمركز شباب القزازين الى مندوبى مديرية الشباب والرياضة وإدارة الشباب والرياضة بالسرو ومركز شباب القزازين.

وكلف المحافظ  بالبدء فى تنفيذ أعمال  البناء على القطعة خلال عام من تاريخ التسليم وإلا سيتم إسترداد القطعة لصالح الوحدة المحلية واستخدمها فى مشروعات ذات نفع عام .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يحيل مسئولين بالوحدة المحلية بمدينة كفر سعد للرقابة الإدارية

اخبار دمياط

دمياط

الشباب والرياضة

السرو

اخبار المحافظات



لا تفوتك
وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة