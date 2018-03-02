video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يحيل مسئولين بالوحدة المحلية بمدينة كفر سعد للرقابة الإدارية

الجمعة، 02 مارس 2018 02:02 م
محافظ دمياط يحيل مسئولين بالوحدة المحلية بمدينة كفر سعد للرقابة الإدارية الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، مسئولين بالوحدة المحلية بأم الرزق والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد الى الرقابة الإدارية للتحقيق لتوقيعهم على عقد تبرع رغم مخالفته للقانون والقرارات المنظمة ، وكذلك عدم قيامهم باتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، مما تسبب فى عدم استلام المساحة المتبرع بها وعدم صدور قرار التخصيص حتى تاريخه.

وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المسئولين بالوحدة المحلية بأم الرزق والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد الى الرقابة الإدارية للتحقيق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يقرر الغلق الإدارى لأحد المستشفيات بفارسكور لإدارتها دون ترخيص

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انتشار القمامة

كفر سعد



لا تفوتك
وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

وزير القوى العاملة: 50 ألف جنيه لأسر كل متوفى فى احتراق أتوبيس الإسكندرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

حسين الشحات يكافئ كوبر على ضمه للمنتخب قبل معسكر سويسرا.. "حاوى العين" يتألق فى كلاسيكو الإمارات بهدف و3 أسيست.. جماهير "الزعيم" تختاره أفضل لاعب أمام الوحدة.. النجم المصرى يتمنى البقاء وحلم الدورى يقترب

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. "اليوم السابع" داخل مخزن سلاح للتكفيريين بعد اكتشافه تحت الأرض.. ترسانة السلاح تضم دانات مدافع وقنابل موقوتة.. ضبط ملابس عسكرية وشراك خداعية لاستهداف القوات.. وضابط: الحصار يجبر الإرهابى على دفن سلاحه

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

صور.. قصة طالب بالمنوفية يحصد بطولة mma فى الفنون القتالية

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

تأجيل عمومية "الصحفيين" لـ16 مارس لعدم اكتمال النصاب القانونى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة