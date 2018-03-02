محافظ دمياط يحيل مسئولين بالوحدة المحلية بمدينة كفر سعد للرقابة الإدارية

محافظ دمياط يحيل مسئولين بالوحدة المحلية بمدينة كفر سعد للرقابة الإداريةالجمعة، 02 مارس 2018 02:02 م
الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، مسئولين بالوحدة المحلية بأم الرزق والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد الى الرقابة الإدارية للتحقيق لتوقيعهم على عقد تبرع رغم مخالفته للقانون والقرارات المنظمة ، وكذلك عدم قيامهم باتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، مما تسبب فى عدم استلام المساحة المتبرع بها وعدم صدور قرار التخصيص حتى تاريخه.
وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المسئولين بالوحدة المحلية بأم الرزق والمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد الى الرقابة الإدارية للتحقيق .
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