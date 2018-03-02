مجموعة البركة المصرفية تعلن عن تعيين رئيس تنفيذى جديد لبنك البركة باكستان

مجموعة البركة المصرفية تعلن عن تعيين رئيس تنفيذى جديد لبنك البركة باكستانالجمعة، 02 مارس 2018 02:00 ص
بنك البركة
كتب - أحمد يعقوب
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وافق مجلس إدارة بنك البركة باكستان المحدود ومجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية التى تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها، على تعيين أحمد شجاع كيدواى كرئيس تنفيذى جديد لبنك البركة باكستان المحدود وذلك خلفا لشفقات أحمد الذى سوف يغادر البنك إعتبارا من 1 مارس 2018.
وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فى مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2مليار دولار.
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