video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجموعة البركة المصرفية تعلن عن تعيين رئيس تنفيذى جديد لبنك البركة باكستان

الجمعة، 02 مارس 2018 02:00 ص
مجموعة البركة المصرفية تعلن عن تعيين رئيس تنفيذى جديد لبنك البركة باكستان بنك البركة





كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

وافق مجلس إدارة بنك البركة باكستان المحدود ومجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية التى تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها، على تعيين أحمد شجاع كيدواى كرئيس تنفيذى جديد لبنك البركة باكستان المحدود وذلك خلفا لشفقات أحمد الذى سوف يغادر البنك إعتبارا من 1 مارس 2018.
 
وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فى مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2مليار دولار.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نمو صافى أرباح بنك البركة مصر عام 2017 بنسبة 42 %

فاروس تبقى على القيمة العادلة لسهم بنك البركة عند سعر 16.50 جنيه

بنك البركة باكستان

باكستان

الشريعة الإسلامية



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة