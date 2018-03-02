video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يرجئ التصويت حول الغوطة الشرقية

الجمعة، 02 مارس 2018 09:12 م
مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يرجئ التصويت حول الغوطة الشرقية مجلس الأمن الدولي





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أرجأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الجمعة تصويتا على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الإنسانى فى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بعد أن فشلت الدول الأعضاء فى الاتفاق على صيغة نهائية.

وكانت بريطانيا قد تقدمت بمسودة القرار فى جلسة طارئة للمجلس. وتطالب الوثيقة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المنطقة حيث أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة انسانية لخمس ساعات يوميا لم تتح حتى الآن ايصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين.

ويطالب مشروع القرار البريطانى مجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا "بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل عاجل حول الأحداث الأخيرة فى الغوطة الشرقية".

وتدين الوثيقة البريطانية "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات ضد المدنيين فى الجمهورية العربية السورية، ومنهم سكان الغوطة الشرقية". ولم يكن الاعتراض على مشروع القرار مستغربا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة العالمية: 84 مريضا لهم الأولوية فى مغادرة الغوطة الشرقية

وكالة الأنباء السورية: التنظيمات الإرهابية بالغوطة تقصف أحياء سكنية بريف دمشق

مجلس حقوق الانسان

الأمم المتحدة

الغوطة

سوريا



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة