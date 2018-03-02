مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يرجئ التصويت حول الغوطة الشرقية







(أ ف ب)

أرجأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الجمعة تصويتا على مشروع قرار قدمته بريطانيا حول الوضع الإنسانى فى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وذلك بعد أن فشلت الدول الأعضاء فى الاتفاق على صيغة نهائية.

وكانت بريطانيا قد تقدمت بمسودة القرار فى جلسة طارئة للمجلس. وتطالب الوثيقة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المنطقة حيث أعلنت روسيا من جانب واحد هدنة انسانية لخمس ساعات يوميا لم تتح حتى الآن ايصال مساعدات أو إجلاء مدنيين أو مصابين.

ويطالب مشروع القرار البريطانى مجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا "بفتح تحقيق شامل ومستقل بشكل عاجل حول الأحداث الأخيرة فى الغوطة الشرقية".

وتدين الوثيقة البريطانية "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات ضد المدنيين فى الجمهورية العربية السورية، ومنهم سكان الغوطة الشرقية". ولم يكن الاعتراض على مشروع القرار مستغربا.