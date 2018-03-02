مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعقد جلسة طارئة مساء اليوم لمناقشة الوضع بالغوطة

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قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف عقد جلسة طارئة مساء اليوم (الجمعة) لبحث الوضع فى الغوطة الشرقية .

ووافق أغلبية اعضاء مجلس حقوق الإنسان على عقد الجلسة ، وبلغ عدد المؤيدين 25 دولة مقابل 8 دول اعترضت على عقدها وامتناع 14 دولة عن التصويت وذلك بعد ان تقدمت المملكة المتحدة بطلب أمس الى رئيس المجلس لعقد الجلسة استنادا الى الوضع الانسانى الخطير هناك.

وسوف يطرح فى الجلسة التى ستنعقد فى الرابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مشروع قرار لاعتماده أعدته المملكة المتحدة والدول الداعمة لعقد الجلسة .