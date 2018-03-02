مجلس الولايات الألمانى يمرر تعديلا بشأن لم شمل أسر اللاجئين







برلين (أ ش أ)

صادق مجلس الولايات الألمانى "البوندسرات" اليوم الجمعة، على التعديل القاضى بتمديد وقف لم الشمل لأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، حتى نهاية يوليو القادم، وذلك بعد موافقة البرلمان "بوندستاج" على التعديل.

والتعديل الجديد القاضى بتمديد وقف لم الشمل كان قد اتفق عليه الحزب الاشتراكى والاتحاد المسيحي، أثناء محادثاتهما على تشكيل ائتلاف حكومى حيث إن العمل بقانون وقف لم الشمل لمدة سنتين كان سينتهى فى منتصف شهر مارس الجارى.

كما اتفق الطرفان - حسبما أوردت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - أن ينتهى العمل بقانون وقف لم الشمل فى نهاية يوليو القادم واستئناف منح تأشيرات لم الشمل لأفراد أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم، لكن بما لا يتجاوز ألف تأشيرة كل شهر أى 12 ألف فقط كل عام، مع استثناء بعض الحالات الإنسانية الصعبة التى يمكن لا تدخل ضمن تلك الحصة.