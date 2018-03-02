متطرفون يهود يشنقون دمية لجندى إسرائيلى فى القدس رفضاً للتجنيد

متطرفون يهود يشنقون دمية لجندى إسرائيلى فى القدس رفضاً للتجنيدالجمعة، 02 مارس 2018 02:22 م
دمية لجندى إسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مجموعة من المتدينين اليهود شنقوا دمية لجندى إسرائيلى فى حى "ميئة شعاريم" بالقدس اعتراضاً منهم على الخدمة فى الجيش الإسرائيلى.
وقالت الصحيفة إن الشرطة الإسرائيلية هرعت إلى مكان الدمية وقامت بإزالتها وتبين أن المتطرفين كانوا ينون حرقها بواسطة مواد تساعد على الاشتعال، وفتحت تحقيقاً لملاحقة من تسببوا فى هذه الواقعة التى اعتبرتها مهينة للجيش الإسرائيلى.
وأوضحت الصحيفة أنه على مدار عام يقوم المتطرفون اليهود فى مدينة القدس بتعليق دمى لجنود فى الجيش الإسرائيلى كنوع من الاعتراض على الخدمة فى الجيش، حيث تم مؤخرا طرح مشروع قانون بالكنيست يجبر المتدنين على الخدمة لكن تم تأجيله من قبل الأحزاب اليهودية المتطرفة مثل البيت اليهودى ويهودت هتوراة إلى أجل غير مسمى.
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