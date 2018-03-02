ماراثون "بكرة لينا" فى القليوبية لحث الشباب على المشاركة فى انتخابات الرئاسة







القليوبية - نيفين طه

نظمت مؤسسة "بكرة لينا" "مصر أولا وأخيرا" ماراثون رياضى شارك فيه العشرات من شباب مدينة كفر شكر تحت شعار "انزل وشارك" للدعوة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

أقيم الماراثون انطلاقا من مركز شباب كفر شكر تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ومشاركة اللواء أبو مسلم يوسف مستشار المؤسسة والسيد طارق صلاح الدين مدير إدارة الرياضة بكفر شكر.

وأكد المشاركون فى الماراثون أهمية المشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطنى، مشيرين إلى أن الرئيس السيسى نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية برغم التحديدات التى تواجهها البلاد.

وحث المشاركون على ضرورة المشاركة السياسية والنزول للانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وتوعية المواطنين بإنجازات الرئيس فى فترة حكمه الأولى.

من جانبه أكد اللواء أبو مسلم يوسف مستشار مؤسسة بكرة لينا ضرورة عدم الانصياع للدعوات المشبوهة لمقاطعة الانتخابات، والالتفاف حول القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى نجح فى العبور بمصر لبر الأمان من خلال توفير الأمن والأمان والقضاء على مخططات الجماعات الإرهابية.

شارك فى الماراثون أعضاء المؤسسة محمد حسن منسق الشباب والرياضة بالمؤسسة وأحمد سيف منسق كفر شكر ومنى محسن علاقات عامة وسلوى فكرى اتصال سياسى وسحر أحمد منسق إعلام المحافظة وطارق رأفت وفى نهاية المارثون تم توزيع جوائز مالية من مؤسسة بكرة لينا لعدد 25 من الشباب نجحوا فى استكمال الماراثون حتى نقطة النهاية.