مؤشرات انتخابات المهندسين باستاد القاهرة.. تقدم مرشحى مهندسون فى حب مصر







كتب رضا حبيشى

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات المهندسين فى لجان استاد القاهرة تقدم مرشى قائمة "مهندسون فى حب مصر" خلال المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين.

وشهدت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية، إقبالا كبيرًا مقارنة بالمرحلة الأولى التى أجريت الجمعة الماضية، وسط ترديد الأغانى الوطنية التى تم تشغيلها أمام مقار اللجان مع انتشار مندوبى المرشحين.

وفى اللجنة العامة لانتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة، أدلى المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، رئيس قائمة مهندسون فى حب مصر، بصوته، كما أدلى طارق النبراوى المرشح نقيبًا للمهندسين بصوته أيضًا.

وشارك فى الانتخابات بلجنة استاد القاهرة، المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والمهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وعلاء فهمى وزير النقل الأسبق، وعدد من رؤساء الشركات.

وفى اللجنة الفرعية بالجيزة بنادى البحر الأعظم، كان أبرز المشاركين المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جلال السعيد، وزير النقل الأسبق.