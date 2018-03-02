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لجنة انتخابات المهندسين بالجيزة تقرر منع دخول المرشحين والمندوبين معا للفرز

الجمعة، 02 مارس 2018 07:06 م
لجنة انتخابات المهندسين بالجيزة تقرر منع دخول المرشحين والمندوبين معا للفرز انتخابات نقابة المهندسين -أرشيفية





كتبت آية دعبس
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استنكر عددا من مرشحى انتخابات نقابة المهندسين بالنقابة الفرعية بالجيزة، بلجان نادى البحر الأعظم، قرار اللجنة القضائية المعنية بالإشراف على عمليات التصويت، باللجنة الفرعية، وذلك بعد إصدارها قرار مفاجئ بالسماح بدخول المرشح أو مندوبه للجان أثناء عمليات فرز الأصوات.

وأكد المرشحون لـ"اليوم السابع"، أن ذلك القرار غير قانونى وتعجيزى، موضحين أن عدد لجان التصويت بالبحر الأعظم 45 لجنة، مما يعنى أن متابعة المرشح أو المندوب منفردا لكافة عمليات الفرز للصناديق صعبة جدا، مشيرين إلى أن القانون يعطى المرشحين الحق فى عمل تفويض على كل صندوق.
 
ومن جانبه، قال المهندس حمدى المصرى، أمين صندوق النقابة الفرعية للمهندسين بالجيزة، رئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، إن لجنة النقابة ليس لها علاقة بالقرار، وأن اللجنة القضائية هى التى أصدرته، موضحًا أن لجنة النقابة تلقت من كل مرشح تفويض لاثنين ممن يختارهم.
 
وأكد المصرى، صعوبة السماح بوجود 45 مندوب لكل مرشح من المرشحين داخل الفرز ما سيصعب أجواء العمل.

 


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