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خالد صلاح
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"لجنة الإعلام بالأعلى للثقافة" تدعم الحفاظ على "الهوية المصرية" فى أولى أنشطتها

الجمعة، 02 مارس 2018 06:25 م
"لجنة الإعلام بالأعلى للثقافة" تدعم الحفاظ على "الهوية المصرية" فى أولى أنشطتها دكتورة حنان يوسف تتوسط النمنم وهيكل وربيع وصيام





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انتهت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة من وضع التصور النهائى لخطة عمل اللجنة من أجل تفعيل توصيات المائدة المستديرة الأولى من نوعها والتى نظمتها اللجنة بعنوان «دور الإعلام فى دعم الهوية المصرية» تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمشاركة مجموعة من قيادات وصناع القرار الإعلامى .

صرحت الدكتورة حنان يوسف رئيسة اللجنة بأن المائدة المستديرة استهدفت  وضع استراتيجية متكاملة لتعزير دور الإعلام والثقافة فى دعم الهوية المصرية والاصطفاف الوطنى ومناقشة  سبل تحفيز آليات الإعلام والثقافة من أجل دعم الهوية المصرية.

شارك فى المائدة المستديرة الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والكاتب الصحفى أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب  والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق واللواء ياسين صيام وكيل الإدارة العامة لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية

وأشارت الدكتورة حنان يوسف الى أن مشاركة عدد كبير من اعضاء اللجنة فى الحوار كان لها دور كبير فى اثراء المناقشات حيث اتفق المشاركون على ضرورة اعادة النظر فى المحتوى الذى تقدمه وسائل الاعلام الآن حتى يتلاءم مع ما تتطلبه المرحلة الحالية انطلاقاً من أن وسائل الإعلام هى الأقوى على وجه الأرض، وهذه القوة تتحكم فى عقول الجماهير.

وكان عدد من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة قد شاركون فى المناقشات وهم: عمر بطيشة وأمل فوزى وطارق الطاهر ومنى الحديدى وعبدالله حسن وهبة شاهين وإسلام عفيفى وأشرف مفيد ونشأت الدينى وسحر عبد الرحمن وياسر محمود.

 


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الاعلى للثقافة

وزارة الثقافة

وزيرة الثقافة

لجنة الاعلام



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