كوريا الشمالية تنفى تعاونها مع سوريا بشأن الأسلحة الكيماوية







(رويترز)

ذكرت وسائل إعلام حكومية فى كوريا الشمالية فى وقت متأخر من مساء الخميس، أن بيونج يانج نفت تقارير تفيد بأنها تعاونت مع سوريا بشأن الأسلحة الكيماوية، وقالت إن الولايات المتحدة اختلقتها للضغط على البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية التى تديرها الدولة عن متحدث فى معهد أبحاث الدراسات الأمريكية بوزارة الخارجية قوله إن الولايات المتحدة اختلقت "حجة لا معنى لها" عن مساعدة كوريا الشمالية لسوريا فى إنتاج أسلحة كيماوية.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا "مثلما قلنا بوضوح عدة مرات.. جمهوريتنا لا تطور ولا تنتج ولا تخزن الأسلحة الكيماوية وتعارض استخدام الأسلحة الكيماوية نفسها".

وكان روبرت وود، السفير الأمريكى لشؤون نزع الأسلحة لدى مؤتمر نزع السلاح الذى أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف، قال أمس الأربعاء إن هناك تاريخا من العلاقات بين الدولتين فيما يتعلق بنشاط الصواريخ ومكونات الأسلحة الكيماوية.