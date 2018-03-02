"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس السيسى ببندر المنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

واصلت حملة "كلنا معاك" الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى مؤتمراتها الجماهيرية بمراكز ومدن محافظة المنيا، عقدت الحملة اليوم مؤتمرا موسعا، بحى الأخصاص، شمال المنيا بحضور منسق عام الحملة بشمال الصعيد الدكتور زين الاطناوى، وعدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى، وأمناء الحملة بمختلف مراكز المحافظة، بتلاوة القرآن الكريم ثم الأغانى الوطنية من بينها احلف بسماها وبترابها.

تناول المؤتمر ضرورة حشد الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى مارس المقبل وبدء حملة طرق الأبواب .. كما استعرض الحضور عددا من الافلام التسجيلية التى تشمل أعمال وانجازات حققها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية.