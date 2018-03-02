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"كلنا معاك من أجل مصر" ببنى سويف تعقد اجتماعا مع أعضاء أمانة العمال

الجمعة، 02 مارس 2018 01:54 م
"كلنا معاك من أجل مصر" ببنى سويف تعقد اجتماعا مع أعضاء أمانة العمال جانب من الاجتماع





بنى سويف :هانى فتحى
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أكد تونى عثمان، الحكم الدولى السابق وأمين العمال بحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة بنى سويف، أن عمال محافظة بنى سويف سيخرجون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة حباً فى الرئيس السيسى ورداً للجميل.

 

وشدد تونى عثمان خلال لقائة بأعضاء أمانة العمال بالحملة على التحرك الدائم للحملة وتكوين غرف عمليات بالمصانع والشركات والمناطق الصناعية والنقابات العمالية للتأكيد على خروج العمال للإدلاء بأصواتهم والدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

واجتمعت غرفة العمليات المركزية بحملة كلنا معاك من أجل مصر بأمانة العمال بمحافظة بنى سويف والاتحاد العام لنقابات بنى سويف لمناقشة خطة التحرك والحشد الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور كلا من عاطف عبدالهادى وضياء مندور و عبدالله القاضى ممثلى الأمانة المركزية للحملة وتواجد كلا من الكابتن تونى عثمان أمين العمال والدكتور أسامة الجندى أمين التنظيم والدكتور باسل غريب أمين العضوية بالحملة.

 


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