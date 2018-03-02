قوات الشرعية تتقدم على جبهة نهم شرق صنعاء ضد ميليشيات الحوثىالجمعة، 02 مارس 2018 08:41 م
حرب اليمن أرشيفية
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن قوات الشرعية تتقدم على جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء وسط مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثى.
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