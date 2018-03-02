قضايا تنتظر الحكم فى جرائم الاحتكار والإضرار بالمنافسة.. تعرف عليها







كتب – إسلام سعيد

قالت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن هناك 5 قضايا أخرى ينتظر الجهاز فيها حكم قضائى وكلها تتعلق بمخالفات تضر بالمنافسة فى السوق المصرى، ومن المنتظر صدور أحكام قضائية فيها خلال الفترة المقبلة على غرار قضية احتكار سوق الأدوية.

وأضافت الجرف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول هذه القضايا هى "سماسرة الدواجن" حيث كشف الجهاز بعد تلقيه بلاغا من أحد منتجى الدواجن البيضاء يفيد تضرره من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحى من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التى يتحملها المربين الذى دفع عدد كبير من منهم إلى الخروج من السوق، حيث انخفض حجم الإنتاج الداجنى من مليار و200 مليون طائر فى عام 2010 حتى بلغ حوالى 700 مليون طائر فى عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجنى بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصرى ناهيك عن ارتفاع الأسعار.

وأضافت أنه القضية الثانية وهى احتكار 9 من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" للسوق، مشيرة إلى أن الشركات متهمة بالتواطؤ فى المناقصات الحكومية؛ حيث اتفقت الشركات على تقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، والتى يتم توريدها بموجب المناقصات التى تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوى فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم فى الأسعار.

وأوضحت أن هناك قضيتين أخرتين قضية توزيع الأسمدة وقضية إنتاج السماد ومتهم فيها 24 شركة لتوزيع الأسمدة لتلاعبها بالأسعار ومخالفتها لقانون حماية المنافسة، موضحا أن هناك قضية أخرى مرفوعة من الجهاز ضد مجموعة قنوات "بى إن سبورت" بخلاف القضية الصادر فيها حكم تغريم بـ 450 مليون جنيه ضد القناة.