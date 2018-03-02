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قرقاش عن زيارته للمملكة المتحدة: إدراك متنامٍ لدور السعودية وقلق من إيران

الجمعة، 02 مارس 2018 11:38 ص
قرقاش عن زيارته للمملكة المتحدة: إدراك متنامٍ لدور السعودية وقلق من إيران أنور قرقاش





كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن زيارته إلى المملكة المتحدة كانت ممتازة وفرصة لشرح موقف الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والتطرف والإرهاب.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "زيارة ممتازة إلى المملكة المتحدة وفرصة لشرح موقف الإمارات تجاه القضايا الإقليمية والتطرف والإرهاب، هناك إدراك متنامى بدور السعودية المحورى والقادم وقلق من الدور الإيرانى الإقليمى".

وأوضح قرقاش، أن قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا واليمن والملف الفلسطيني تحظى باهتمام فى مراكز القرار والبحوث، وقناعة تتعزز بأن الإمارات شريك صادق يدرك أهمية أن تتحمل دول المنطقة مسؤوليات أمن واستقرار المنطقة.

وتابع قرقاش: "الموقف الثابت والشفافية والمصداقية هى الثوابت الراسخة لسياسة الإمارات، وهذا التوجه الواضح يقدره الأصدقاء والشركاء، لا نتلون ولا نكذب ولا نلعب على التناقضات، والحصيلة احترام للإمارات وتعاون مع دورها فى المنطقة وقضاياها".


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