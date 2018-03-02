فوز محمد حسن عبد الحليم بمقعد نقيب مهندسي محافظة الأقصر بـ354 صوت







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت لجنة الإنتخابات بمحافظة الأقصر، منذ قليل عن فوز محمد حسن عبد الحليم من قائمة معاً بمقعد نقيب مهندسي الأقصر، بعد التغلب علي منافسة المهندس عمر طنطاوي، حيث حصل الفائز علي 354 صوتاً وحصل منافسه علي 312 صوتاً.

وكشف لجنة إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، عن حصول المهندس محمد حسن علي مقعد النقيب، بعد حصوله على 184 صوت فى لجنة مدينة الأقصر بالمدينة المنورة، و170 صوتا فى لجنة مركز إسنا، بينما حصل منافسه المهندس عمر حنفى على 156 صوتا فى لجنة إسنا، و156 صوتا فى لجنة مدينة الأقصر.

وكانت قد كشفت لجنة الانتخابات بالأقصر، عن فوز كل من المهندس عمر المهدى، والمهندس الطاهر يوسف فى شعبة المدن، وكل من المهندس شرارة إبراهيم، والمهندس شهاب ممدوح والمهندس إبراهيم عبد العظيم فى شعبة الكهرباء، والمهندس إسلام الدهرين فى شعبة العمارة، والمهندس عماد الضوى فى شعبة التعدين، وجرت إعادة الانتخابات على مقعد نقيب المهندسين بالأقصر بين كل من المهندس محمد حسن عبد الحليم، والمهندس عمر طنطاوى.