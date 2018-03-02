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فنزويلا: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 20 مايو المقبل

الجمعة، 02 مارس 2018 01:02 ص
فنزويلا: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 20 مايو المقبل الرئيس الفنزويلى





أ ف ب
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أعلنت السلطات الفنزويلية، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 20 مايو المقبل، فى استحقاق سيحاول خلاله الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو الفوز بولاية ثانية مدتها 6 سنوات.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات تيبيساى لوتشينا إن "موعد الانتخابات حدد فى 20 مايو" المقبل.

 

 

 


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