فنزويلا: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 20 مايو المقبل







أ ف ب

أعلنت السلطات الفنزويلية، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى فى 20 مايو المقبل، فى استحقاق سيحاول خلاله الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو الفوز بولاية ثانية مدتها 6 سنوات.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات تيبيساى لوتشينا إن "موعد الانتخابات حدد فى 20 مايو" المقبل.