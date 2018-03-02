فصائل المعارضة تسقط طائرة للجيش السورى فى الغوطة الشرقية







(أ ش أ)

ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة، نقلا عن ناشطين سوريين بأن فصائل المعارضة أسقطت طائرة تابعة لقوات السورية فى الغوطة الشرقية.

وذكرت القناة أن المفوض السامى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، اعتبر أن ما يحدث فى الغوطة الشرقية بريف دمشق فى سوريا قد يرقى لجرائم حرب.

وقال المفوض الأممى خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنسانى فى الغوطة الشرقية، إن "ما نشهده فى الغوطة الشرقية وبمناطق أخرى فى سوريا قد يرقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

كما أشار إلى أن العمل جار لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وستتم محاسبتهم على ما قاموا به.

وأضاف زيد بن رعد الحسين أن المدنيين فى الغوطة الشرقية يتحدثون عن استمرار الغارات والقصف. ودعا إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.