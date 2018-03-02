فرنسا: جماعات إرهابية مسؤولة على الأرجح عن هجوم بوركينا فاسو







(رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان إنه لم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع فى بوركينا فاسو اليوم الجمعة لكنه على الأرجح من تنفيذ "جماعات إرهابية".

وأضاف الوزير فى تصريح لتلفزيون (إل.سي.آي) أن الهجوم الذى أدى إلى مقتل سبعة على الأقل من أفراد الأمن المحليين يستهدف بوركينا فاسو وفرنسا مؤكدا أن باريس لن تتراجع عن قتال المتشددين الإسلاميين فى أرجاء المنطقة.

وقتل المهاجمون سبعة أشخاص على الأقل وأصابوا نحو 50 آخرين فى هجوم منسق على مقر جيش بوركينا فاسو والسفارة الفرنسية.